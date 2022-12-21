США ожидают снижения потолка цен на нефть

Соединенные Штаты ожидают, что вместе со странами-союзниками они согласуют сокращение предельной цены на российскую нефть, установленную ранее на уровне $60 за баррель. Об этом заявил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо в интервью Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адевале Адейемо

Фото: Brendan McDermid, Reuters Адевале Адейемо

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Адевале Адейемо не видел официальной реакции России в ответ на потолок цен на нефть, который вступил в силу 5 декабря. Однако уже в ноябре, по его оценкам, Россия получила меньший доход от продаж по сравнению с октябрем. Однако, по информации замминистра, «количество добываемой нефти осталось почти таким же». По данным «Ъ», перед введением эмбарго ЕС в ноябре Россия увеличила добычу нефти на 2%, почти до 1,49 млн тонн в сутки. Однако за первые две декады декабря экспорт нефти снизился более чем на 10%.

Ограничение цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. Соглашение приняли страны ЕС, G7 и Австралия. Также страны запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги для танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше $60 за баррель. Владимир Путин говорил, что Россия просто перестанет продавать энергоносители тем, кто будет использовать нерыночные методы регулирования цен.

Российские власти также несколько раз заявляли, что введут ответные меры на ограничение цен на нефть. 19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ не спешит с ограничениями, так как нужно обсудить все предложения, соответствующие наилучшим образом российским интересам. Однако ответные меры «близки к завершению».

Об экспорте российской нефти в декабре читайте в материале «Ъ» «Нефть вязнет в трубах».

Полина Собакина