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Коммерсантъ FM
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Индонезия запретит экспорт бокситов с июня 2023 года

Сегодня, 21 декабря, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что с июня 2023 года страна прекратит экспорт бокситов. По данным Геологической службы США, Индонезия входит в первую пятерку стран мира по запасам этой руды, необходимой для производства алюминия. По экспорту бокситов Индонезия занимает 6-е место в мире.

«Начиная с июня 2023 года наше правительство вводит запрет на экспорт бокситной руды, чтобы активизировать переработку бокситов в нашей стране,— отметил господин Видодо.— Это позволит стране получать продукт с добавленной стоимостью, что послужит на благо прогресса и процветания нашего народа».

С января 2020 года Индонезия уже запретила экспорт никелевой руды, что вызвало обвинения в протекционизме. В конце ноября ВТО постановила, что такой запрет противоречит нормам этой организации о международной торговле. В середине декабря Индонезия подала апелляцию на это решение.

Опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что запрет на экспорт бокситов из Индонезии может привести к росту цен на это сырье в краткосрочной перспективе. При этом аналитики надеются, что индонезийские бокситы на мировом рынке могут быть замещены этим сырьем из других стран, например Австралии или Гвинеи.

Евгений Хвостик

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