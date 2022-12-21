Православная церковь Украины впервые разрешила праздновать Рождество 25 декабря

В этом году Православная церковь Украины (ПЦУ) впервые разрешила своим прихожанам отмечать Рождество одновременно с католиками — 25 декабря, то есть по григорианскому календарю. По данным украинской аналитической группы «Рейтинг», перенос даты поддерживает почти половина украинцев.

Архиепископ Евстратий (Иван Зоря) заявил в разговоре с Politico, что с 2017 года, когда 25 декабря стало государственным праздником, «наметилась волна перемен». По его словам, многие адепты церкви лоббировали отказ от юлианского календаря, который соблюдает Русская православная церковь (РПЦ).

В ноябре 2017 года украинские власти сделали 25 декабря выходным днем. При этом Рождество 7 января по Юлианскому календарю также осталось государственным праздником.

«Мы не переносим день Рождества. Это будет дополнительный день богослужения, а празднования пройдут в соответствии с официальным юлианским церковным календарем»,— сказал член ПЦУ.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ПЦУ. «Также было принято решение №19 "О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 г."»,— сказано в распоряжении ПЦУ. В решении №19 отмечается, что Православная церковь Украины приняла к сведению «обострение в публичном пространстве календарных споров».

Согласно опросу «Рейтинга», количество украинцев, которые поддерживают перенос празднования Рождества на 25 декабря за последний год выросло почти в два раза (с 26% в 2021 году до 44% в 2022). Число тех, кто выступает против этой идеи уменьшилось с 58% в 2021 году до 31% в 2022. 23% респондентов заявили, что им безразличен этот вопрос.

В 2018 году ПЦУ отделилась от Украинской православной церкви (УПЦ), которая считается политически связанной с Москвой и обвиняется на Украине в пособничестве России. Накануне по всей Украине в церквях УПЦ прошли обыски, некоторых священников обвинили в госизмене. Связанная с Россией УПЦ заявила в мае, что полностью вышла из подчинения Русской православной церкви. Однако, как пишет Politico, мало кто верит в искренность этого раскола.

Дарья Эрозбек