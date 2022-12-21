Sokolov: ювелирный рынок в России сократился на 10% за год

Из-за ухода из России иностранных брендов ювелирный рынок в стране сократился на 10%, считает управляющий партнер холдинга Sokolov Артем Соколов. По его информации, масштабы сокращения рынка соответствуют утраченной доли импорта в российской ювелирной рознице, которая не превышала 10%.

«Сильнее всего уход иностранных брендов, в первую очередь премиальных, отразился на ведущих по объемам рынка городах — Москве и Санкт-Петербурге. Столицы в принципе более волатильные и острее на все реагируют»,— рассказал господин Соколов в интервью «РИА Новости».

Как считает Артем Соколов, в следующем году ювелирный рынок начнет постепенно восстанавливаться: в Sokolov ожидают среднегодового прироста на уровне 5-6% в ближайшие 3-5 лет. «Чек в среднем по рынку за девять месяцев вырос на 16%, у нас — на 7%... У нас средний чек составляет порядка 5 тыс. руб., что соответствует рынку в целом»,— отметил управляющий партнер холдинга.

По данным консалтингового агентства Infoline, по итогам января-июня 2022 года объем рынка ювелирных изделий составил 152 млрд руб., увеличившись на 2% в годовом выражении. Рост показателей Sokolov в первом полугодии 2022 года составил 182% (10,5 млрд руб.). Участники рынка фиксируют падение продаж с середины сентября.

Подробнее о ситуации на рынке ювелирных изделий в России — в материале «Ъ» «Не место красит украшение».

Андрей Сапожников