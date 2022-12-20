В Брянской области беспилотник атаковал территорию электросетевой компании

Губернатор приграничной с Украиной Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотника на территорию филиала электросетевой компании (РЭС) в Трубчевском районе.

По словам господина Богомаза, есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы.

Ранее сегодня, 20 декабря, господин Богомаз сообщил об обстреле территории Суземского района Брянской области. В одном из поселков было нарушено энергоснабжение и повреждены железнодорожные пути.

Сегодня также обстрелу подвергся Шебекинский городской округ Белгородской области, в результате был ранен мужчина. Осколками снарядов повреждены складские и производственные помещения на территории промзоны и два автомобиля.

Сергей Толмачев, Воронеж