Amazon урегулировал претензии антимонопольных органов ЕС

Сегодня Еврокомиссия объявила, что американский интернет-ритейлер Amazon согласился внести изменения в свою политику по обработке данных, работу своего маркетплейса, а также работу сервисов Prime и Buy Box. Это сделано для урегулирования претензий со стороны европейских властей, которые в 2019 году обвинили Amazon в нарушении антимонопольного законодательства и препятствовании конкуренции. Тогда Еврокомиссия заявила, что Amazon «систематически собирает непубличную информацию делового характера от независимых продавцов, торгующих на платформе Amazon, и использует ее для развития собственного розничного бизнеса, который напрямую конкурирует с независимыми продавцами».

В рамках соглашения Amazon согласился перестать использовать непубличные данные от продавцов, чтобы с помощью этих данных вносить изменения в ценовую политику продаваемых самим Amazon товаров и таким образом лишать конкурентов части продаж. Также Amazon обязался прекратить дискриминацию независимых продавцов при работе своего сервиса Buy Box по выбору лучших товаров по цене и другим параметрам. Amazon также обязался предоставлять пользователям своего сервиса Prime одинаковый доступ к услугам всех служб доставки, прекратив практику навязывания собственной службы доставки.

Достигнув соглашения с ЕС и согласившись изменить свою политику в отношении независимых продавцов и служб доставки, Amazon избежал крупных штрафов. По антимонопольным делам Еврокомиссия может накладывать штраф на сумму до 10% от годового оборота. В случае с Amazon эта сумма могла составить около $30 млрд.

Евгений Хвостик