«Норникель» дорого продает свои аварии

«Норникель» сможет во многом компенсировать потери из-за резкого сокращения производства в 2021 году благодаря росту цен на металлы, считают опрошенные “Ъ” аналитики. Компания сообщила 16 марта, что снизит производство на 15–20% из-за подтопления ключевых рудников. Тем не менее часть аналитиков допускает сокращение размера EBITDA и, соответственно, дивидендов «Норникеля». В наибольшей степени от этого может пострадать крупный акционер ГМК «Русал», который за счет дивидендов обслуживает свой долг.

Сообщение «Норникеля» о том, что крупнейший в мире производитель платиноидов снизит выпуск в 2021 году не менее чем на 15% из-за затопления ключевых рудников, вызвало ожидаемый рост цен на металлы. Спотовая цена палладия, 12,5% мирового производства которого приходится на «Норникель», выросла на 5%, до $2520 за унцию. Цены на медь и никель прекратили снижение, наблюдавшееся в последние дни, но возможности для их роста ограничены. Мировой рынок никеля имеет профицит, который, по оценкам ГМК, составит в 2021 году 90 тыс. тонн. На рынке меди также наблюдается медленно растущий профицит.

Владимир Потанин, глава и основной владелец «Норникеля», 3 марта Авария будет иметь материальный характер, то есть будут определенные потери для производства

Из-за подтопления Таймырского и Октябрьского рудников, а также аварии на Норильской обогатительной фабрике компания снизила прогнозы производства никеля на 15%, до 195 тыс. тонн, меди — на 16%, до 345 тыс. тонн, металлов платиновой группы — на 20%, до 89 тонн.

Исходя из текущих цен, это может означать потерю 18,3% выручки, или $2,8 млрд.

Основной вопрос — насколько снизится EBITDA компании, из которого выплачиваются дивиденды. Борис Красноженов из Альфа-банка ожидает снижения прогноза по EBITDA на 30%. По итогам 2020 года EBITDA снизился на 3%, до $7,7 млрд, в том числе из-за признания расходов в $2 млрд за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 под Норильском.

Дивиденды имеют ключевое значение для «Русала», владеющего 27,8% акций ГМК, помогая ему обслуживать долг. Согласно декабрьскому отчету Moody’s, в 2021 году «Русал» должен погасить $473 млн, а в 2022 году — $1,6 млрд. В первой половине 2020 года «Русал» получил дивиденды от ГМК в размере $790 млн. Представитель «Русала» заявил “Ъ”, что компания считает риск снижения выручки из-за сокращения производства «близким к критическому уровню с угрозой влияния на EBITDA "Норникеля"». «На данный момент мы не располагаем всем объемом информации, которым обладает менеджмент ГМК, но разделяем опасения рынка. Рассчитываем, что менеджмент "Норникеля" в ближайшее время представит план ликвидации последствий аварии и рассчитает возможный ущерб»,— сказал он.

По мнению Бориса Красноженова, объемы продаж «Норникеля» могут быть частично компенсированы за счет запасов.

Цены на базовые металлы и платиноиды показывают положительную динамику за счет роста спроса в Китае и АТР. «Возможно, компания сможет частично компенсировать потери за счет роста цен на металлы и провести ремонтные работы на поврежденных объектах быстрее указанных сроков»,— считает эксперт. Он также отметил, что «текущие котировки акций компании уже во многом учитывают потери, вызванные авариями в первом квартале». По итогам торгов 16 марта на Мосбирже акции «Норникеля» подешевели на 5%, до 23 тыс. руб. за бумагу.

Максим Худалов из АКРА напоминает, что котировки «Норникеля» снизились на 20% с пиковых значений 19 февраля, когда они достигали 28 тыс. руб.

Однако он тоже считает, что потенциальный рост цен на металлы может частично компенсировать компании потери денежного потока от простоя рудников. Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка настроена еще более оптимистично и полагает, что в базовом сценарии, если добыча возобновится в течение трех-четырех месяцев, рост цен полностью компенсирует снижение объемов. «Соответственно, я жду роста EBITDA год к году, в том числе и в связи с тем, что в 2020 году этот показатель был снижен на размер штрафа Роспотребнадзора. За 2020 год дивиденды будут снижены (будут объявлены в мае.— “Ъ”), так как выплаты привязаны к EBITDA. А за 2021 год, по моим расчетам, они повысятся с ростом EBITDA, при прочих равных»,— говорит эксперт.

Евгений Зайнуллин