«Норникель» дорого продает свои аварии

«Норникель» сможет во многом компенсировать потери из-за резкого сокращения производства в 2021 году благодаря росту цен на металлы, считают опрошенные “Ъ” аналитики. Компания сообщила 16 марта, что снизит производство на 15–20% из-за подтопления ключевых рудников. Тем не менее часть аналитиков допускает сокращение размера EBITDA и, соответственно, дивидендов «Норникеля». В наибольшей степени от этого может пострадать крупный акционер ГМК «Русал», который за счет дивидендов обслуживает свой долг.
Сообщение «Норникеля» о том, что крупнейший в мире производитель платиноидов снизит выпуск в 2021 году не менее чем на 15% из-за затопления ключевых рудников, вызвало ожидаемый рост цен на металлы. Спотовая цена палладия, 12,5% мирового производства которого приходится на «Норникель», выросла на 5%, до $2520 за унцию. Цены на медь и никель прекратили снижение, наблюдавшееся в последние дни, но возможности для их роста ограничены. Мировой рынок никеля имеет профицит, который, по оценкам ГМК, составит в 2021 году 90 тыс. тонн. На рынке меди также наблюдается медленно растущий профицит.
Владимир Потанин, глава и основной владелец «Норникеля», 3 марта
Авария будет иметь материальный характер, то есть будут определенные потери для производства
Из-за подтопления Таймырского и Октябрьского рудников, а также аварии на Норильской обогатительной фабрике компания снизила прогнозы производства никеля на 15%, до 195 тыс. тонн, меди — на 16%, до 345 тыс. тонн, металлов платиновой группы — на 20%, до 89 тонн.
Основной вопрос — насколько снизится EBITDA компании, из которого выплачиваются дивиденды. Борис Красноженов из Альфа-банка ожидает снижения прогноза по EBITDA на 30%. По итогам 2020 года EBITDA снизился на 3%, до $7,7 млрд, в том числе из-за признания расходов в $2 млрд за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 под Норильском.
Дивиденды имеют ключевое значение для «Русала», владеющего 27,8% акций ГМК, помогая ему обслуживать долг. Согласно декабрьскому отчету Moody’s, в 2021 году «Русал» должен погасить $473 млн, а в 2022 году — $1,6 млрд. В первой половине 2020 года «Русал» получил дивиденды от ГМК в размере $790 млн. Представитель «Русала» заявил “Ъ”, что компания считает риск снижения выручки из-за сокращения производства «близким к критическому уровню с угрозой влияния на EBITDA "Норникеля"». «На данный момент мы не располагаем всем объемом информации, которым обладает менеджмент ГМК, но разделяем опасения рынка. Рассчитываем, что менеджмент "Норникеля" в ближайшее время представит план ликвидации последствий аварии и рассчитает возможный ущерб»,— сказал он.
Цены на базовые металлы и платиноиды показывают положительную динамику за счет роста спроса в Китае и АТР. «Возможно, компания сможет частично компенсировать потери за счет роста цен на металлы и провести ремонтные работы на поврежденных объектах быстрее указанных сроков»,— считает эксперт. Он также отметил, что «текущие котировки акций компании уже во многом учитывают потери, вызванные авариями в первом квартале». По итогам торгов 16 марта на Мосбирже акции «Норникеля» подешевели на 5%, до 23 тыс. руб. за бумагу.
Однако он тоже считает, что потенциальный рост цен на металлы может частично компенсировать компании потери денежного потока от простоя рудников. Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка настроена еще более оптимистично и полагает, что в базовом сценарии, если добыча возобновится в течение трех-четырех месяцев, рост цен полностью компенсирует снижение объемов. «Соответственно, я жду роста EBITDA год к году, в том числе и в связи с тем, что в 2020 году этот показатель был снижен на размер штрафа Роспотребнадзора. За 2020 год дивиденды будут снижены (будут объявлены в мае.— “Ъ”), так как выплаты привязаны к EBITDA. А за 2021 год, по моим расчетам, они повысятся с ростом EBITDA, при прочих равных»,— говорит эксперт.