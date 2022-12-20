Импорт в Грецию из России увеличился на 142% с января по октябрь

С января по октябрь текущего года импорт товаров в Грецию из России увеличился на 141,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил €7,75 млрд, следует из данных греческого статистического агентства Elstat. Стоимость экспорта из Греции в Россию снизилась на 14,1%, составив €137,2 млн. Сальдо торгового баланса между странами в указанный период оказалось отрицательным и составило €7,612 млрд.

В октябре в Грецию были ввезены товары из России на €916,4 млн, что на 87,7% больше по сравнению с октябрем 2021 года. Из них закупки российских газа, нефти и продуктов их переработки составили €845,5 млн. Экспорт Греции в Россию за месяц увеличился на 121% по сравнению с октябрем прошлого года, составив €44,3 млн. Сальдо торгового баланса в октябре также отрицательное — €872,1 млн.

Лусине Баласян