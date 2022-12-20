В Краснодаре отца, угрожавшего убить дочь, направили на лечение от наркомании

По решению суда мужчину, который угрожал убийством 3-летней дочери, оштрафовали на 5,5 тыс. руб. и отправили на лечение от наркомании. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

«Он направлен на прохождение лечения от наркомании в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»,— сообщили в ведомстве.

Вечером 19 декабря житель Ростовской области, снимающий квартиру в доме на улице Жлобы, с ножом и молотком бегал по лестничной клетке подъезда. Периодически он брал на руки свою трехлетнюю дочь и угрожал ей убийством.

Мужчину задержали свидетели произошедшего и сотрудники охранной организации, которые передали его полицейским. Следователи изучают условия жизни и воспитания трехлетней девочки, прокуратура организовала проверку по высказываниям отцом угроз убить дочь.

Татьяна Ручкина

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