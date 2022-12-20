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Реструктуризацию направят в круиз

Минэкономики предлагает расширить механизм финансирования инфраструктуры в регионах

Минэкономики подготовило проект постановления, который расширяет возможность финансирования новых инфраструктурных инвестпроектов за счет средств, высвобождаемых в силу реструктуризации бюджетных кредитов. Дополнить перечень проектов планируется инфраструктурой морских и речных портов. Кроме того, уточняется, что в рамках финансирования туристской инфраструктуры средства могут быть направлены на строительство канатных дорог, фуникулеров и горнолыжных подъемников. Предполагается, что это расширит возможности регионов по развитию туризма.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Минэкономики разработало изменения в правила использования регионами средств, высвобождаемых в рамках программы реструктуризации бюджетных кредитов, их целевое использование планируется распространить также на проекты строительства инфраструктуры морских и речных портов. Ранее обеспечить такую возможность правительству поручил президент — в срок до 1 февраля 2023 года. Программа, напомним, действует с 2020 года — сейчас высвобожденные средства можно направить на реализацию инвестпроектов в сферах сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, туристской и логистической деятельности, обрабатывающего производства, жилищного строительства, ЖКХ, строительства и реконструкции автомобильных дорог, транспорта, строительства инфраструктуры для аэропортов. В части туристской инфраструктуры проектом постановления также уточняется, что средства могут быть направлены на строительство канатных дорог, фуникулеров, горнолыжных подъемников и «аналогичной инфраструктуры».

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По словам замглавы Минэкономики Дмитрия Вахрукова, расширение перечня сфер деятельности для реализации инвестпроектов «откроет новые возможности для регионов — туристическая отрасль имеет высокий потенциал роста».

Как следует из пояснительной записки к документу, это позволит регионам «активнее использовать механизм» в 2023−2024 годах.

Напомним, объем высвобожденных средств оценивался в 628 млрд руб. (см. «Ъ» от 7 ноября), которые должны были погашаться в 2021−2024 годах, с этого года начинается списание долгов регионов за счет новых налоговых поступлений, которое продлится до 2029 года. Как сообщают в Минэкономики, правкомиссией по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина к 15 декабря одобрено 595 проектов в 69 регионах, предусматривающих создание более 177 тыс. новых рабочих мест, с общим объемом инвестиций в 4 трлн руб.— на эти цели будет направлено 277 млрд руб. высвобожденных средств.

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Как отмечает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, на финансово емкие проекты, например причалы или горнолыжную инфраструктуру, в регионах не хватает средств — предложенные изменения, полагает она, «позволят вкладываться как раз в те проекты, которые уже на последующих этапах реализации могут стать интересными и для инвесторов». Регионы, вполне ожидаемо, инициативу поддерживают — в частности, в силу планов по развитию внутреннего туризма. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, регион «заинтересован во всех возможностях привлечения ресурсов» для реализации проектов в рамках развития круизного туризма — от небольших причалов до обустройства набережных с сопутствующей инфраструктурой. Первый зампред председателя правительства Кабардино-Балкарии ожидает, что расширение механизма позволит «рассматривать дополнительные возможности» для развития горнолыжного курорта на Эльбрусе.

Евгения Крючкова

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