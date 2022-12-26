Bvlgari выпустили украшения из 100% этичного золота

Новые украшения ювелирной коллекции Bvlgari Serpenti Viper 2022 года получили предельно простую форму интерпретации змеиной чешуи. Шесть новых украшений — минималистичные версии браслета и кольца Serpenti Viper из желтого, розового или белого золота, один дизайнерский мотив, три цвета золота и бесконечные варианты стилизации. Мастера Bvlgari нанизывают «чешуйки» Serpenti Viper одну за другой на внутреннюю золотую спираль, благодаря чему добиваются гибкости украшений. Изделия впервые снабжены сертификатом, подтверждающим использование для их производства 100% этичного золота: с января 2022 года для всех изделий Bvlgari официально используется золото из полностью отслеживаемых сертифицированных источников.

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