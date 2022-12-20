Россия вышла из соглашения о признании дипломов с Украиной

МИД России выпустил официальное сообщение, в котором говорится о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях.

«20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года»,— сказано в документе.

В марте текущего года Украина денонсировала соглашения с Россией о признании документов об образовании. В Минобрнауки РФ ранее заявляли, что полученное в России и на Украине образование после денонсации соглашений будет признаваться в этих странах после проведения экспертиз.

Дарья Эрозбек