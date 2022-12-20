Госдума в первом чтении приняла законопроект о монополии «Почты России» на доставку страховых пенсий

Госдума в первом чтении приняла законопроект о доставке страховых пенсий наличными гражданам, согласно которому с апреля 2023 года единственным доставщиком пенсий станет «Почта России». В случае, если законопроект примут, число клиентов госкомпании вырастет на 1,5 млн человек.

В 2021 году 11,9 млн пенсионеров получали пенсию в наличной форме. При этом большую часть из них (10,4 млн человек) обслуживала «Почта России», 1,5 млн человек — частные организации.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что частные доставщики в основном работают в черте городов, где себестоимость доставки пенсий минимальна. А вот «Почта России» вынуждена обслуживать пенсионеров в сельской местности и труднодоступных районах. При этом тариф на доставку одинаковый как для «Почты России», так и для частных организаций,— 1,17% от размера пенсии.

Как отмечал «Ъ», проблема, которую пытаются решить депутаты, во многом создана монополией «Почты России» на рынке доставки соцвыплат. Частные компании не могут конкурировать с госкомпанией, и поэтому они стремятся оказывать услуги в ситуациях с минимальными финансовыми рисками.

Подробнее о ситуации — в материале «"Почте России" назначили пенсию».

Анастасия Ларина