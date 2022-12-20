Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума в первом чтении приняла законопроект о монополии «Почты России» на доставку страховых пенсий

Госдума в первом чтении приняла законопроект о доставке страховых пенсий наличными гражданам, согласно которому с апреля 2023 года единственным доставщиком пенсий станет «Почта России». В случае, если законопроект примут, число клиентов госкомпании вырастет на 1,5 млн человек.

В 2021 году 11,9 млн пенсионеров получали пенсию в наличной форме. При этом большую часть из них (10,4 млн человек) обслуживала «Почта России», 1,5 млн человек — частные организации.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что частные доставщики в основном работают в черте городов, где себестоимость доставки пенсий минимальна. А вот «Почта России» вынуждена обслуживать пенсионеров в сельской местности и труднодоступных районах. При этом тариф на доставку одинаковый как для «Почты России», так и для частных организаций,— 1,17% от размера пенсии.

Как отмечал «Ъ», проблема, которую пытаются решить депутаты, во многом создана монополией «Почты России» на рынке доставки соцвыплат. Частные компании не могут конкурировать с госкомпанией, и поэтому они стремятся оказывать услуги в ситуациях с минимальными финансовыми рисками.

Подробнее о ситуации — в материале «"Почте России" назначили пенсию».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...