Позднякова переизбрали на пост президента Олимпийского комитета России

Четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России, сообщила пресс-служба организации. Выборы прошли на ежегодном олимпийском собрании. Господин Поздняков был единственным кандидатом.

В ходе собрания были осуществлены и другие назначения: Владимир Сенглеев избран на пост генерального директора ОКР на новый срок. Родион Плитухин стал новым генеральным секретарем Олимпийского комитета России.

Станислав Поздняков возглавляет ОКР с мая 2018 года. С 2016 по 2022 год он руководил Европейской конфедерацией фехтования. Господин Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России (в личных соревнованиях) по фехтованию на саблях.

Дарья Эрозбек