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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила второй этап распределения квот на вылов биоресурсов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о втором этапе распределения инвестиционных квот на добычу водных биологических ресурсов. Правительство получило право определять объем инвестиционных и исторических квот в отношении ряда водных биоресурсов в отдельном рыбохозяйственном бассейне, который может быть распределен по результатам аукционов.

Росрыболовство сообщает, что для инвестиционных квот в отношении рыбы выделяется 44% объема исторических квот, 20% — для первого этапа (Дальневосточного и Северного бассейнов), 4% — дополнительно для первого этапа Дальневосточного бассейна и 20% для второго этапа Дальневосточного бассейна. Исключены квоты в отношении моллюсков и прочих беспозвоночных.

Кроме того, теперь инвестиционную квоту может получить только пользователь, зарегистрированный в прибрежном субъекте РФ. До этого обязательная регистрация была необходима только в отношении квот на крабов. Предполагается распределить 50% общего допустимого улова крабов на аукционах с инвестиционными обязательствами. Изменения в законодательство должны вступить в силу с 2023 года.

В ноябре увеличение ставок сбора за добычу некоторых видов двустворчатых моллюсков в 1,6 тыс. раз обеспокоило добытчиков этого ресурса. Приморское ООО «Акватехнологии» предупредила регуляторов о возможной остановке промысла из-за снижения рентабельности. Чиновники уверяют, что ставки сбора согласовывались всеми сторонами.

Подробности — в материале «Ъ» «Моллюсенькие налоги».

Лаура Кеффер

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