Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена на газ в Европе опустилась ниже $1100 впервые с 17 ноября

Стоимость январских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 7%, ниже €100,21 за 1 MВт•ч, следует из данных торгов Лондонской биржи ICE. В последний раз цена была на таком уровне 17 ноября.

Около 11:40 мск фьючерсы торговались ниже отметки $1100 за 1 тыс. куб. м. Позже снижение замедлилось. По состоянию на 12:50 мск цена на газ в Европе составляет $1148 за 1 тыс. куб. м.

Вчера, 19 декабря, страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля 2023 года и составит около €180 за 1 MВт•ч, или $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м. Однако ограничение не заработает, если разница между котировкой на хабе и ценой СПГ в Европейском регионе не превысит €35 за 1 MВт•ч.

Подробнее о ценовом пределе — в материале «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...