«Провенанс экземпляра безупречен»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за какую сумму была продана скульптура «Идущая женщина, первая» Альберто Джакометти, картина «Корзина земляники» Жан-Батиста Шардена и «Обнаженный молодой человек (по Мазаччо) и две фигуры» Микеланджело Буонарроти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Femme qui marche [I], «Идущая женщина, первая» Альберто Джакометти. Фото: Christie's «Корзина земляники», Жан-Батист Симеон Шарден. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP «Обнаженный молодой человек (по Мазаччо) и две фигуры», Микеланджело Буонарроти. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Femme qui marche [I], «Идущая женщина, первая» Альберто Джакометти. Фото: Christie's «Корзина земляники», Жан-Батист Симеон Шарден. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP «Обнаженный молодой человек (по Мазаччо) и две фигуры», Микеланджело Буонарроти. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Начинаем подводить итоги 2022 года для аукционного бизнеса — топ-3 результатов французских аукционов старины. Рынок Франции, по мнению экспертов, находится на подъеме: в 2021 году общий валовый объем продаж здесь впервые превысил сумму в $1 млрд.

Первой в рейтинге 2022 года стала Femme qui marche [I], «Идущая женщина, первая» Альберто Джакометти. Эта бронза высотой 150 см продана на Christie’s в Париже за $28,4 млн. Статуя, созданная в 1930-х, была отлита в 1955-м, еще при жизни самого художника, тиражом 4+1. Провенанс экземпляра был безупречен: последнее место пребывания отливки — коллекция Юбера де Живанши. В целом получился шестой результат в истории французского антикварного рынка.

Вторым результатом года во Франции стала продажа знаменитого полотна Жан-Батиста Симеона Шардена Le panier de fraises des bois («Корзина земляники»). Лот описывался в каталоге как «икона универсальной живописи», а вообще считается лучшим натюрмортом Шардена и символом французского искусства XVIII века. Масло 38x46 логично получило $26,8 млн на торгах Artcurial в Париже. Это абсолютный рекорд аукционного дома.

Наконец, рисунок великого Микеланджело Буонарроти (перо и коричневые чернила, 33х20), проданный Christie’s в Париже за $24,3 млн. «Обнаженный молодой человек (по Мазаччо) и две фигуры». По словам эксперта аукционного дома, из «пяти рисунков в частных коллекциях этот самый крупный и лучше всего сохранившийся».

Любопытно, что только в 2019 году произведение было признано подлинным Микеланджело, после чего оно было временно классифицировано французским правительством как национальное достояние. Освободившись от этого ограничения, семья обратилась в Christie’s с просьбой выставить картину на аукцион. Дом устроил специальную продажу одного лота. Подал заявку только один участник торгов, и тем не менее был поставлен абсолютный аукционный рекорд Микеланджело, вдвое выше предыдущего достижения.