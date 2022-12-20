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Коммерсантъ FM
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Глава «Открытия» ожидает большего падения добычи нефти в России, чем в прогнозах правительства

В 2023 году добыча нефти в России снизится с 525 млн до 475 млн т, заявил в интервью РБК председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он объяснил снижение влиянием эмбарго, введенным странами Европы на нефть из РФ с 5 декабря. По мнению господина Задорнова, ограничения значительно» повлияют на бюджет и экономику страны.

Михаил Задорнов

Михаил Задорнов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Михаил Задорнов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его оценкам, чтобы создать инфраструктуру, например, для экспорта газа, потребуется три-четыре года. При этом аналогов европейскому рынку по марже и объемам в мире почти нет. «Куда мы можем пристроить свои 10,5–11 млн баррелей нефти в сутки, нефтепродукты, газ, которого в Европу поставлялось 150–170 млрд куб. м с учетом Турции?» — сказал он.

«Непонятно даже не то, куда поставлять эту нефть, а кто ее будет возить, страховать, удастся ли справиться с переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки. Это ключевой вопрос с точки зрения темпов роста ВВП и платежного баланса в следующем году»,— пояснил глава «Открытия».

Также Михаил Задорнов призвал не радоваться высоким ценам энергоносителей в Европе. «По сути, мы теряем рынки, которые выстраивали еще со времен Советского Союза. 50 лет выстраивался рынок, взаимные экономические связи, которые разрушены на несколько десятилетий вперед. Сегодня мы лишились этих рынков: рынков поставки нам оборудования и экспорта энергоносителей, леса, удобрений в европейские страны»,— заключил банкир.

Евросоюз ввел эмбарго на транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше $60 за баррель. К ограничениям присоединились страны G7, а также Австралия и Норвегия. В проекте российского бюджета на 2023 год, одобренном правительством, прогнозируется снижение добычи нефти до 490 млн т. Международное энергетическое агентство ожидает, что к апрелю добыча нефти в России может упасть на 1,8 млн баррелей в сутки.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер

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