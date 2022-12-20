В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 50 рейсов

В трех аэропортах Москвы задержано 32 рейса, отменено 17, следует из данных «Яндекс. Расписания». По состоянию на 8:55 во Внуково задержано шесть рейсов, отменено десять. В Домодедово задержано 17 рейсов, отменено два. В Шереметьево задержано девять рейсов, отменено пять.

По прогнозу Гидрометцентра сегодня, 20 декабря, в столице будет –6...–8°С (в Подмосковье –4...–9°С), переменная облачность без осадков, гололедица. 21 декабря в Москве прогнозируется потепление до 0...–2°С (по области — 5...–5°С), мокрый снег с дождем, местами налипание снега, гололед.

18 декабря из-за снегопада в трех аэропортах Москвы отменили 100 рейсов. Высота сугробов достигла рекордной отметки — от 33 см до 38 см.

Лаура Кеффер