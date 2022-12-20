Суд в Приморье приговорил экс-главу фонда капремонта Андрея Горелова к девяти годам колонии

Первореченский районный суд Владивостока признал бывшего руководителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Андрея Горелова виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК) и коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК). Как сообщила краевая прокуратура, наказание включает девять лет колонии строгого режима и штраф 11 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Горелов

Фото: Администрация Находкинского городского округа Андрей Горелов

Фото: Администрация Находкинского городского округа

Помимо руководства фондом Андрей Горелов был известен также тем, что возглавлял в 2016–2018 годах мэрию города Находка. Как сообщал «Ъ», его арестовали в марте 2021 года, далее он был переведен под домашний арест, но затем снова заключен под стражу.

Согласно обвинению, чиновник в январе—сентябре 2020 года в интересах поставщика стройматериалов потребовал от подрядчика, проводившего ремонт в доме в Уссурийске, закупить стройматериалы у своего подопечного. Далее он объявил, что выполненные работы будут оплачены только при условии заключения соглашения об уступке положенных ему за ремонт 4,2 млн руб. в пользу поставщика стройматериалов. Не получив деньги, компания не смогла своевременно закупить необходимый объем стройматериалов для капремонта другого многоквартирного дома, что повлекло наложение штрафных санкций, уточняется на сайте СУ СКР по региону.

Также осужденного признали виновным в помощи стройкомпании при заключении договоров на ремонт многоквартирных домов во Владивостоке в период с мая 2020-го по март 2021 года. Он обеспечивал приемку и быструю оплату выполненных работ. Сторона обвинения доказала в суде получение Андреем Гореловым за эти услуги 2,2 млн руб.

Андрей Горелов своей вины не признал.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции. В порядке обеспечения наложенного штрафа суд арестовал средства осужденного в размере свыше 9 млн руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск