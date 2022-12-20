OMODA C5 уже в «САТУРН-Р-АВТО»!

Долгожданный футуристичный фастбэк С5 марки OMODA – уже в дилерском центре «САТУРН-Р-АВТО» на Спешилова, 104А/1!

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Фастбэк-кроссовер С5 марки OMODA представлен на российском рынке в трех комплектациях, 13 цветовых комбинациях и одним силовым агрегатом – бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л. с. Двигатель работает в паре с вариаторной коробкой передач CVT25, которая вошла в число лучших в рейтинге «ТОП-10 лучших в мире коробок передач» в 2021 году, составленном экспертным сообществом Академии автомобильной оценки Local Cup. Силовой агрегат обеспечивает разгон фастбэк-кроссовера OMODA C5 до 100 км/ч за 9,9 с, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути в загородном режиме – 5,8 л, в смешанном режиме – 7,1 л и в городском – 9,5 л. Производитель допускает использование бензина с 92-м октановым числом.

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Помимо продажи и обслуживания автомобилей, дилерский центр «САТУРН-Р-АВТО» предоставляет услуги по оформлению кредитов и страхования автомобилей, а также работает по программе OMODA TRADE-IN. Владельцев автомобилей с пробегом любой модели, желающих приобрести фастбэк-кроссовер OMODA C5, ожидают интересные условия покупки, а именно получение дополнительной выгоды от дистрибьютора и автосалона.

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Познакомьтесь с новым кроссовером OMODA C5 лично! Пройдите тест-драйв!

Подробнее – по телефону +7 (342) 250-70-00.

Сайт: omoda-saturn-r.ru.

Дилерский центр OMODA «САТУРН-Р-АВТО» расположен на ул. Спешилова, 104А/1.

Ждем вас в гости!