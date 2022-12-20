Овечкин обошел Орра по количеству голевых передач в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Александр Овечкин отметился результативной передачей, ставшей для него 646-й в регулярных чемпионатах. По этому показателю россиянин вышел на 70-е место, обойдя канадца Бобби Орра.

В команде победителей отличились Ник Дауд (36, 36), Эрик Густафссон (46), Дмитрий Орлов (65). В команде соперников шайбы забросили Дэвид Перрон (8), Оскар Сундквист (16), Лукас Рэймонд (45). На счету «Вашингтона» — 38 очков, он занимает пятое место в Столичном дивизионе. В следующем матче 23 декабря команда на выезде сыграет с «Оттавой».

В декабре Овечкин также сумел достичь отметки 800 голов, забитых в регулярных чемпионатах. До российского снайпера она покорилась только двум канадским спортсменам — Уэйну Гретцки и Горди Хоу. По общему числу голов в матчах НХЛ, то есть включая и игры play-off, Овечкин обошел Хоу: их у россиянина стало 872, тогда как у Хоу было 869.

Подробности — в материале «Ъ» «Русский восьмисотенец».