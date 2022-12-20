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Коммерсантъ FM
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Экс-министр здравоохранения Приангарья осуждена почти на семь лет колонии

Кировский районный суд Иркутска 20 декабря огласил приговор в отношении шести местных жителей, в том числе экс-министра здравоохранения Приангарья Натальи Ледяевой и ее сына Ильи Белоусова. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий).

Ледяева была задержана и находилась под домашним арестом с декабря 2020 года. «Суд установил, что в период с апреля по октябрь 2020 года один из подсудимых в целях хищения бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинских масок, привлек четырех местных жителей, а также близкую родственницу, являющуюся должностных лицом регионального министерства здравоохранения. Злоумышленники заключили муниципальные контракты с медучреждениями и региональным министерством здравоохранения, а затем осуществили поставку масок, сопровожденных фиктивной информацией о характеристиках и производителе. В результате бюджету Иркутской области и медицинским учреждениям причинен ущерб на сумму более 90 млн руб.»,— уточнили в суде.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил экс-министра к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, ее сына к 8,5 годам лишения свободы. Остальные фигуранты уголовного дела получили сроки от шести лет условно до 8,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные, получившие реальные сроки, должны в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденных причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск

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