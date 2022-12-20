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Коммерсантъ FM
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Одной из тем урока «Разговоры о важном» станет информация о движении детей и молодежи

Миссия и ценности российского движения детей и молодежи «Движение первых» станет темой школьного урока «Разговоры о важном». Об этом сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

По словам представителя Кремля, перечень тем урока согласован до конца года. Однако, есть возможность «немного варьировать темы в зависимости от повестки». «Например, в начале следующего года нам кажется совершенно естественным, что один из таких "Разговоров о важном" будет посвящен движению детей и молодежи»,— сказал господин Новиков.

Уроки «Разговоры о важном» проходят с 5 сентября во всех российских школах для учеников 1–11-х классов. По идее властей, на этих занятиях школьники говорят с педагогом об истории и культуре России, а также ее роли в мировых процессах. В частности, на уроках детям рассказывают о целях ввода войск на Украину.

Накануне, 19 декабря, прошел съезд недавно созданного движения детей и молодежи. Делегаты на мероприятии приняли новое наименование организации — «Движение первых».

Подробнее о новом движении — в материале «Ъ» «"Первые" стали единственными».

Леонид Уварчев

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