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Коммерсантъ FM
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Песков считает, что у РФ есть причины не доверять ЕС после слов Меркель о Минских соглашениях

У России есть основания не доверять «словам и подписям» европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять»,— сказал господин Песков «Известиям».

Ангела Меркель прокомментировала реализацию Минских соглашений в интервью газете Die Zeit в начале декабря. Она отметила, что Украина использовала полученное время, «чтобы стать сильнее». Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление экс-канцлера, говорил, что, по его мнению, это является доказательством обмана России участниками Минских соглашений и что «смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям».

О поддержке Украины со стороны Запада — в материале «Ъ» «Все для фронды, все для победы».

Леонид Уварчев

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