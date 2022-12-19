Глава Европарламента выступила за прием Румынии в Шенген

Спикер Европейского парламента Роберта Метсола считает, что отклонение заявки Румынии на вступление в шенгенское пространство — неоправданное решение. Она заявила, что ЕП продолжит бороться за включение страны в шенгенскую зону. Сегодня, 19 декабря, состоялся визит госпожи Метсолы в Бухарест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберта Метсола

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Роберта Метсола

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Место Румынии в Шенгене. Так было последние 11 лет. Отказ в заявке — неоправданное решение. Европарламент продолжит бороться за единую, безопасную и равную Европу»,— написала председатель ЕП в Twitter.

Она также обратилась к румынскому народу. «Не отказывайтесь от Европы. Румыния присоединится к Шенгену. Европарламент на вашей стороне»,— написала госпожа Метсола.

8 декабря ЕС отклонил заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенген, одобрив при этом заявку Хорватии. Против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгену выступила Австрия.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Болгария и Румыния смогут войти в шенгенское пространство только после того, как будет улучшена охрана границ в этих двух странах. По данным МВД Австрии, более чем из 100 тыс. обращений мигрантов или просителей убежища 75 тыс. еще не зарегистрированы. Многие из них прибывают в страну через Румынию и Болгарию.

Эрдни Кагалтынов