Канцлер Австрии поставил условие для обсуждения приема Болгарии и Румынии в Шенген

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил в защиту вето на вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Он отметил, что его снятие станет возможным только после того, как будет улучшена охрана границ в этих двух странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл Нехаммер

Фото: Darko Vojinovic / AP Карл Нехаммер

Фото: Darko Vojinovic / AP

«Мы сделали много предложений о том, как мы можем помочь Румынии и Болгарии защитить внешние границы. После того как будут приняты первые меры, мы можем говорить о расширении шенгенской зоны»,— заявил господин Нехаммер (цитата по Kurier).

Согласно данным МВД Австрии, более чем из 100 тыс. обращений мигрантов или просителей убежища 75 тыс. еще не зарегистрированы. При этом регистрация должна была произойти при пересечении внешней границы ЕС.Многие из незарегистрированных людей прибывают через Румынию или Болгарию, сообщает ORF.

«Если вы хотите демонтировать внутренние границы, внешние границы должны работать»,— отметил канцлер Австрии. «Мы входим в тройку европейских стран, предоставляющих людям защиту»,— напомнил он.

«Если комиссия (Еврокомиссия.— "Ъ") нам не поможет, тогда мы должны помочь себе на национальном уровне»,— также заявил Карл Нехаммер.

Недавнее вето Австрии на присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению, гарантирующему свободное передвижение людей внутри стран соглашения, вызвало резкую критику не только со стороны заинтересованных стран, но и со стороны многих других стран ЕС, напоминает ORF.

Все страны Европейского союза, кроме Ирландии, обязались войти в Шенгенскую зону, и все, кроме Румынии, Болгарии и Кипра, уже сделали это.

Мария Федотова