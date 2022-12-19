Объем замороженных в ФРГ российских активов превысил €5 млрд

В Германии на сегодняшний день заморожено €5,046 млрд российских активов. Эту цифру представило федеральное правительство в ответ на запрос депутата Кристиана Герке, сообщает Die Heutigen Nachrichten.

Из замороженных активов €2,217 млрд приходится на средства, о которых немецкие банки проинформировали Бундесбанк. К этому следует добавить «движимое имущество» на сумму €1,099 млрд. Более подробной информации правительство не предоставило. В июне говорилось о €4,48 млрд замороженных российских активов.

Согласно данным, которые приводит венгерская газета Nepsava, сейчас размер замороженных российских и отчасти белорусских активов в Италии составляет €2,3 млрд, Германии — €2,2 млрд, Австрии — €1,8 млрд, Болгарии — €11,3 млн, Чехии — €10,8 млн, Словакии — €4,9 млн, Венгрии — на €870 млн.

Евросоюз ранее сообщал о блокировке €300 млрд резервов Центробанка России и заморозке €19 млрд российских олигархов, из замороженных российских активов предлагается создать фонд для восстановления Украины.

1 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Еврокомиссия не может конфисковать замороженные средства Банка России на восстановление Украины из-за принципа международного государственного иммунитета.

Мария Федотова