Epic Games заплатит штраф $520 млн за нарушение норм конфиденциальности и манипуляции

Сегодня, 19 декабря, разработчик видеоигр Epic Games договорился с Федеральной торговой комиссией (FTC) США о выплате $520 млн за урегулирование двух расследований, проводимых регулятором.

Компания заплатит рекордный для таких дел штраф $275 млн за нарушение «Закона о защите частной информации детей в интернете» из-за сбора личной информации о детях и подростках, играющих в ее игры, без получения верифицируемого одобрения со стороны родителей. Компания согласилась изменить целый ряд правил и настроек, в том числе отключить возможность текстовых и голосовых чатов в режиме реального времени для несовершеннолетних пользователей.

Помимо этого Epic Games выплатит $245 млн в качестве компенсации пользователям, обвинивших ее в манипулятивных тактиках, которые вынуждали геймеров незапланированно тратиться в играх. Речь идет, например, о таком расположении кнопок, при котором пользователь, пытаясь посмотреть на что-то в игре, случайно совершает покупку.

Другой вариант — внутриигровые покупки, совершаемые детьми и не требующие согласия родителей. FTC также отмечает, что Epic Games блокировала аккаунты пользователей, которые пытались оспаривать платежи, совершенные таким образом, а также скрывала функции отмены покупки так, чтобы их было очень сложно найти. По данным регулятора, в общей сложности в компанию поступило более миллиона жалоб на подобные действия.

На прошлой неделе канадский суд принял к рассмотрению иск родителей к Epic Games — они обвинили компанию в том, что у их детей вырабатывается зависимость от разработанной ею игры Fortnite, из-за чего дети почти перестают есть, спать и мыться.

Яна Рождественская