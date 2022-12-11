Канадский суд принял к рассмотрению иск родителей к разработчику игр Epic Games

Судья Верховного суда канадской провинции Квебек Сильвен Люссье принял к рассмотрению коллективный иск к разработчику видеоигр Epic Games и его канадского подразделения. Иск подала группа родителей, обвиняющих компанию в том, что их дети приобретают зависимость от разработанной ею игры Fortnite, из-за чего почти перестают есть, спать и мыться.

По мнению истцов, Fortnite специально была разработана так, чтобы вызывать сильное привыкание. В иске упоминается, что ребенок одного из истцов менее чем за два года играл в Fortnite более 7,7 тыс. часов. Истцы в числе прочего ссылаются на решение Всемирной организации здравоохранения, признавшей зависимость от видеоигр болезнью.

Господин Люссье заявил, что иск не кажется ему «безосновательным или заведомо беспочвенным», так что суд рассмотрит его. В Epic Games заявили, что у них лучшие во всей индустрии видеоигр функции родительского контроля: родители могут получать отчеты о том, сколько их ребенок играл за неделю, а внутриигровые покупки требуют получения разрешения от родителей. «Мы планируем бороться в суде. Мы считаем, доказательства покажут, что этот иск является необоснованным»,— отметили в Epic Games.

Яна Рождественская