ФРГ выделит на нужды НАТО менее современные БМП Marder вместо Puma

Минобороны Германии заявило, что Берлин поставит для подразделения НАТО бронетранспортеры Marder вместо Puma. Это произошло из-за неисправности боевых машин пехоты (БМП) Puma. Представитель Минобороны заявил, что неисправные Puma теперь будут заменены гораздо более старыми машинами Marder.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бронетранспортер Marder Фото: Ints Kalnins / Reuters Бронетранспортер Puma Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 2 Бронетранспортер Marder Фото: Ints Kalnins / Reuters Бронетранспортер Puma Фото: Reuters

«Мы взяли на себя обязательства перед НАТО, которые мы выполним с помощью этих БТР»,— заявил пресс-секретарь Дэвид Хелмболд журналистам в Берлине (цитата по AP).

Тем временем министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт назвала поломки Puma «серьезной неудачей» и приказала прекратить их дополнительные закупки. «Наши войска должны иметь возможность полагаться на то, что системы вооружения надежны и стабильны даже в бою»,— пояснила она.

БМП Puma спустя годы после ее появления все еще страдает от технических проблем. Командир 10-й танковой дивизии генерал-майор Рупрехт фон Батлер ранее заявил, что в ходе учений оперативная готовность систем упала до нуля, что стало «полным провалом». По его словам, военные знали о дефектах БМП Puma, однако они возникали не так часто.

Мария Федотова