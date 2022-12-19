ФРГ выделит на нужды НАТО менее современные БМП Marder вместо Puma

Минобороны Германии заявило, что Берлин поставит для подразделения НАТО бронетранспортеры Marder вместо Puma. Это произошло из-за неисправности боевых машин пехоты (БМП) Puma. Представитель Минобороны заявил, что неисправные Puma теперь будут заменены гораздо более старыми машинами Marder.
«Мы взяли на себя обязательства перед НАТО, которые мы выполним с помощью этих БТР»,— заявил пресс-секретарь Дэвид Хелмболд журналистам в Берлине (цитата по AP).
Тем временем министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт назвала поломки Puma «серьезной неудачей» и приказала прекратить их дополнительные закупки. «Наши войска должны иметь возможность полагаться на то, что системы вооружения надежны и стабильны даже в бою»,— пояснила она.
БМП Puma спустя годы после ее появления все еще страдает от технических проблем. Командир 10-й танковой дивизии генерал-майор Рупрехт фон Батлер ранее заявил, что в ходе учений оперативная готовность систем упала до нуля, что стало «полным провалом». По его словам, военные знали о дефектах БМП Puma, однако они возникали не так часто.