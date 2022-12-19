Прожиточный минимум увеличится на 3,2% в Нижегородской области

В Нижегородской области прожиточный минимум составит 13,5 тыс. на душу населения с 1 января 2023 года, документ опубликован на портале правовой информации. Сумма на 3,2% больше по сравнению с установленной в июле 2022 года.

Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума увеличат с 14,2 тыс. руб. до 14,7 тыс. руб., для пенсионеров – с 11,2 тыс. руб. до 11,6 тыс. руб., для детей – с 12,7 тыс. руб. до 13,1 тыс. руб.

Как ранее сообщалось, к концу года среднедушевой доход в Нижегородской области составил 42,4 тыс. руб., средний размер пенсии по старости –19,2 тыс. руб. Реальные доходы населения снизились на 4,8% по сравнению с прошлым годом, годовая инфляция в ноябре составила 11%.

Анастасия Еремина