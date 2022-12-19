Для филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге ищут новое здание

Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина совместно с администрацией Екатеринбурга находится в поиске нового здания, сообщил «Ъ-Урал» заместитель директора филиала ГМИИ Артем Антипин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание земской школы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Здание земской школы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, 13 декабря стало известно, что здание бывшей земской школы, в котором сейчас находится филиал ГМИИ, в начале 2023 года планируется выставить на продажу. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров на заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности.

Здание земской школы было построено в 1911 году. В 2010 году администрация города передала его в безвозмездное пользование Уральскому филиалу Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), который в 2020 году вошел в состав ГМИИ. В связи с этим было принято решение трансформировать филиал. «Пушкинский музей со всей его фантастической историей, со всеми его мифами, со всеми его возможностями приходит в Екатеринбург. Это будет центр, связанный с образованием и просвещением, нашумевшими выставками, с его мощными возможностями, который будет поражать и образовывать»,— рассказывала директор ГМИИ Марина Лошак губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в 2019 году.

Господин Антипин пояснил, что филиал адаптировал здание земской школы под выставочное пространство, но сейчас оно не соответствует требованиям для экспонирования и современного искусства, и классических произведений. «Есть потребность самого музея в новой площадке с более подходящими условиями для экспонирования, и есть запрос администрации города на сохранение этого памятника архитектуры (земской школы. — "Ъ-Урал"), на его осмысление, приспособление под другие нужды»,— подчеркнул он.

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Елена Медведева