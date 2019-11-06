В Екатеринбурге решили создать филиал Пушкинского музея

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял директора государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марину Лошак, которая находится с визитом в Екатеринбурге. Как сообщает департамент информационной политики региона, в частности, они обсудили создание филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге.

В следующем году в состав музея имени Пушкина будет передан Центр современного искусства Екатеринбурга (ГЦСИ). «Пушкинский музей со всей его фантастической историей, со всеми его мифами, со всеми его возможностями приходит в Екатеринбург. Это будет центр, связанный с образованием и просвещением, нашумевшими выставками, с его мощными возможностями, который будет поражать и образовывать»,— рассказала Марина Лошак.

Уральский филиал ГЦСИ появился в Екатеринбурге в 1999 году. С 2011 года занимает здание бывшей земской школы начала XX века. Один из организаторов Уральской индустриальной биеннале современного искусства (впервые прошла в 2010 году).

О перспективах ГЦСИ после слияния с Пушкинским музеем — в интервью Марины Лошак «Самое главное — это концепция децентрализации и ухода в регионы всеми силами»

Алексей Буров