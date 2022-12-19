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Коммерсантъ FM
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RMC Sport: FIFA заплатила Аргентине за победу на чемпионате в Катаре €41 млн

Сборная Аргентины получила за победу в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре от Международной федерации футбола (FIFA) €41 млн. Об этом сообщило французское издание RMC Sport.

По данным RMC Sport, за игру в финале чемпионата в Катаре сборная Франции получила €29 млн. Около 30% от этой суммы ушло на выплату гонораров игрокам, тренерам и персоналу. Таким образом, каждому игроку национальной сборной выплатили €288 тыс. За победу на первенстве 2018 года в России французы получили €38 млн.

Сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финале ЧМ-2022 со счетом 2:2 в основном времени, с учетом дополнительного времени со счетом 3:3, в серии пенальти — 4:2. Лучшим игроком чемпионата был признан Лионель Месси.

Анастасия Ларина

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