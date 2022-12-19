В Минэкономики сообщили, что из Египта возвращены более тысячи российских туристов

Более 1 тыс. российских туристов возвращены из Египта, заявил журналистам замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков. Он отметил, что оставшиеся в этой стране россияне размещены в отелях.

«У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более 1 тыс. человек вывезены, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием»,— заявил господин Вахруков (цитата по ТАСС). Министерство настроено на системную работу с такими рисками, также заявил он. Скоро планируется проведение встреч с туроператорами, на которых выработают план реагирования в подобных ситуациях, добавил замминистра.

15 декабря отправиться из Внуково в Египет не смогли тысячи пассажиров авиакомпании iFly, поскольку Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея закрыли воздушное пространство для ее самолетов. Не могли вылететь из столичного аэропорта клиенты туроператора Tez Tour.

Из Египта не могут вылететь около тысячи человек, говорил 17 декабря вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. iFly просила разрешить ей летать через Сирию, однако Росавиация не согласовала этот маршрут.

Туристы, которые не могут покинуть Египет из-за закрытия для самолетов авиакомпании iFly, вывозятся из страны туроператором Fun&Sun. Перевозкой клиентов туроператора занимается авиакомпания Red Wings.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Туристы задерживаются в Египте».

Мария Федотова