Сунак: переговоры Москвы и Киева бессмысленны, пока Россия не выведет войска из Украины

Премьер Великобритании Риши Сунак призвал страны расширить санкции, чтобы снизить экономический потенциал России. По его мнению, переговоры Москвы и Киева не состоятся, пока армия РФ находится на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Henry Nicholls/Pool, Reuters Риши Сунак

Фото: Henry Nicholls/Pool, Reuters

«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры»,— заявил господин Сунак на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге (цитата по ТАСС).

Кроме того, глава британского правительства сказал, что Запад должен наращивать объемы поставок Киеву. Он пригласил страны организации Объединенных экспедиционных сил, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, участвовать в разработке гарантий безопасности Украине после завершения боевых действий.

17 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки вооружения на Украину приблизят переговоры. При этом он считает, что Россия планирует долго воевать.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина