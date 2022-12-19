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Коммерсантъ FM
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Путин наградит врио ЛНР и ДНР Пасечника и Пушилина орденами «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 декабря, примет участие в церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, сообщает пресс-служба. Награды будут вручены, в частности, временно исполняющим обязанности главам Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно.

Леонид Пасечник (справа) и Денис Пушилин

Леонид Пасечник (справа) и Денис Пушилин

Фото: пресс-служба президента РФ

Леонид Пасечник (справа) и Денис Пушилин

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сказано в сообщении пресс-службы Кремля, госнаградами наградят деятелей в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта.

Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» также наградят почетного научного руководителя Российского федерального ядерного центра в Сарове Радия Илькаева, митрополита Ювеналия (Пояркова).

Кроме того, звание Героя России присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Звание «Мать героиня» присвоено пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Имена женщин не называются.

Милена Костерева

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