Огонь ударил по месторождению

В ночь на 19 декабря крупный пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Приангарья, пострадали семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. К транспортировке людей в больницы привлекалась санавиация. Оператор месторождения — Иркутская нефтяная компания — уверяет, что инцидент произошел в ходе проведения комплексного опробования технологической установки подготовки газа и не создал угроз ближайшим населенным пунктам. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по статье, связанной с нарушением требований промышленной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Приангарья

Фото: @kobzevii Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Приангарья

Фото: @kobzevii

Информация о возгорании была озвучена ГУ МЧС по Иркутской области в 0:05 местного времени 19 декабря (19:05 18 декабря мск). «В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении, в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково, частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина ликвидируют пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа. По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет»,— отмечалось в сообщении. В ведомстве также заявляли о задействовании «автоматических систем пожаротушения».

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение нефти находится в Усть-Кутском районе Приангарья, на севере Иркутской области. Расположено на расстоянии около 600 км от Иркутска по прямой или 1,1 тыс. км — при движении по дорогам. Месторождение было открыто в 60-х годах XX века. С 2000 года его оператором является ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), крупнейший в стране частный нефтегазодобывающий оператор, не входящий в состав известных российских вертикально интегрированных отраслевых структур.

Сведения о площади пожара менялись в ходе ликвидации возгорания. Первоначально о горении на площади около 1 тыс. квадратных метров сообщали как в региональном МЧС, так и губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. В дальнейшем официальные источники остановились на цифре 400 кв. м.

Локализация возгорания аварийно-спасательными формированиями произошла в 2:24 местного времени, продолжалось тушение отдельных очагов. Около 9:00 губернатор Приангарья заявил о полной ликвидации пожара. По его информации, на тушение привлекалось 155 человек и 37 единиц техники как частной пожарной охраны ИНК, так и подразделений МЧС из близлежащих городов и поселков.

«Погибших нет. Пострадали семь человек, двое из которых — в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек с обморожением ног будет лечиться амбулаторно»,— проинформировал господин Кобзев.

Днем 19 декабря стало известно, что четырех пострадавших госпитализируют бортом санитарной авиации в медучреждения Иркутска. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в Усть-Кут вылетят две реанимационные бригады для транспортировки пациентов к месту лечения.

В пресс-службе ИНК сообщили, что возгорание произошло в период проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа.

На месте инцидента работает комиссия по выяснению его причин. «Угроза для населенных пунктов и жителей отсутствует»,— добавляют в ИНК.

Региональное СУ СКР по факту возгорания возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи на месте происшествия допрашивают свидетелей, в ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Прокуратурой Иркутской области поставлено на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара, сотрудники ведомства также организовали проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении случился спустя трое суток после аналогичного инцидента на другом отраслевом предприятии Приангарья. 15 декабря на промплощадке Ангарской нефтехимической компании произошли взрыв и возгорание, в результате которых погибло двое человек, а еще пять получили повреждения различной степени тяжести. Взрыв сопровождался мощной сейсмоволной, которую ощутили жители нескольких крупных городов, расположенных вблизи АНХК. По факту пожара и гибели сотрудников СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Влад Никифоров, Иркутск