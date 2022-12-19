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Огонь ударил по месторождению

В результате крупного возгорания пострадали семь нефтяников на севере Приангарья

В ночь на 19 декабря крупный пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Приангарья, пострадали семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. К транспортировке людей в больницы привлекалась санавиация. Оператор месторождения — Иркутская нефтяная компания — уверяет, что инцидент произошел в ходе проведения комплексного опробования технологической установки подготовки газа и не создал угроз ближайшим населенным пунктам. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по статье, связанной с нарушением требований промышленной безопасности.

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Приангарья

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Приангарья

Фото: @kobzevii

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Приангарья

Фото: @kobzevii

Информация о возгорании была озвучена ГУ МЧС по Иркутской области в 0:05 местного времени 19 декабря (19:05 18 декабря мск). «В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении, в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково, частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина ликвидируют пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа. По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет»,— отмечалось в сообщении. В ведомстве также заявляли о задействовании «автоматических систем пожаротушения».

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение нефти находится в Усть-Кутском районе Приангарья, на севере Иркутской области. Расположено на расстоянии около 600 км от Иркутска по прямой или 1,1 тыс. км — при движении по дорогам. Месторождение было открыто в 60-х годах XX века. С 2000 года его оператором является ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), крупнейший в стране частный нефтегазодобывающий оператор, не входящий в состав известных российских вертикально интегрированных отраслевых структур.

Сведения о площади пожара менялись в ходе ликвидации возгорания. Первоначально о горении на площади около 1 тыс. квадратных метров сообщали как в региональном МЧС, так и губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. В дальнейшем официальные источники остановились на цифре 400 кв. м.

Локализация возгорания аварийно-спасательными формированиями произошла в 2:24 местного времени, продолжалось тушение отдельных очагов. Около 9:00 губернатор Приангарья заявил о полной ликвидации пожара. По его информации, на тушение привлекалось 155 человек и 37 единиц техники как частной пожарной охраны ИНК, так и подразделений МЧС из близлежащих городов и поселков.

«Погибших нет. Пострадали семь человек, двое из которых — в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек с обморожением ног будет лечиться амбулаторно»,— проинформировал господин Кобзев.

Днем 19 декабря стало известно, что четырех пострадавших госпитализируют бортом санитарной авиации в медучреждения Иркутска. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в Усть-Кут вылетят две реанимационные бригады для транспортировки пациентов к месту лечения.

В пресс-службе ИНК сообщили, что возгорание произошло в период проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа.

На месте инцидента работает комиссия по выяснению его причин. «Угроза для населенных пунктов и жителей отсутствует»,— добавляют в ИНК.

Региональное СУ СКР по факту возгорания возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи на месте происшествия допрашивают свидетелей, в ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Прокуратурой Иркутской области поставлено на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара, сотрудники ведомства также организовали проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.

В результате пожара на промплощадке АНХК погибли два человека

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении случился спустя трое суток после аналогичного инцидента на другом отраслевом предприятии Приангарья. 15 декабря на промплощадке Ангарской нефтехимической компании произошли взрыв и возгорание, в результате которых погибло двое человек, а еще пять получили повреждения различной степени тяжести. Взрыв сопровождался мощной сейсмоволной, которую ощутили жители нескольких крупных городов, расположенных вблизи АНХК. По факту пожара и гибели сотрудников СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Влад Никифоров, Иркутск

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