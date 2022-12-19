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Коммерсантъ FM
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Как собрать собственный горнолыжный костюм

Российская марка Kaambez-one специализируется на производстве костюмов и комбинезонов для активного зимнего отдыха — горнолыжного спорта и сноубординга. Вещи марки шьются из мембраны — ткани, которая защищает от ветра и влаги, но при этом пропускает воздух. Помимо мембраны дизайнеры в создании вещей используют softshell (материал на тканевой флисовой основе) и fitsystem (цветостойкая ткань с водоотталкивающей пропиткой).

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Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

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Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Фото: Kaambez-one

Что отличает Kaambez-one от других производителей зимней экипировки — кастомизация. На моменте выбора костюма или комбинезона клиент может сам выбрать модель, фасон, цвет, посадку и другие категории будущей вещи. Создатели вещей утверждают, что все они отшиваются по индивидуальным лекалам, то есть вещь шьется под конкретный заказ. «Конструктор» вещей, а также лукбуки и информация по доставке доступны на сайте бренда.

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