О компании

МКА «Николаев и партнеры» основана в 2006 году.
Клиенты обращаются в МКА «Николаев и партнеры» при необходимости:
- проведения согласования сделок по покупке или продаже компании с иностранным участием в правительственной комиссии РФ;
- получения консультаций при выполнении государственных контрактов и защиты при обвинении в хищении бюджетных средств;
- проведения бракоразводного процесса, связанного с разделом бизнес-активов;
- организации передачи бизнеса наследникам без возможности распоряжения им;
- защиты в корпоративном конфликте, войне за крупные активы;
- анализа правовых рисков в сложной ситуации, связанной с ведением бизнеса и требующей нестандартного правового решения.