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Коммерсантъ FM
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О компании

МКА «Николаев и партнеры» основана в 2006 году.

Клиенты обращаются в МКА «Николаев и партнеры» при необходимости:

  • проведения согласования сделок по покупке или продаже компании с иностранным участием в правительственной комиссии РФ;
  • получения консультаций при выполнении государственных контрактов и защиты при обвинении в хищении бюджетных средств;
  • проведения бракоразводного процесса, связанного с разделом бизнес-активов;
  • организации передачи бизнеса наследникам без возможности распоряжения им;
  • защиты в корпоративном конфликте, войне за крупные активы;
  • анализа правовых рисков в сложной ситуации, связанной с ведением бизнеса и требующей нестандартного правового решения.

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