В результате обстрелов Белгородчины 18 декабря один человек погиб, 12 получили ранения, а повреждены более сотни построек и автомобилей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 19 декабря заявил в соцсетях о «максимально быстром начале восстановления» объектов, повреждённых в результате вчерашних обстрелов региона со стороны Украины. Всего в облцентре, Белгородском и Краснояружском районе предстоит отремонтировать 83 жилых и промышленных объектов, а также 42 автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Губернатора Гладкова Фото: телеграм-канал Губернатора Гладкова

Как уточнил господин Гладков, в результате атаки на столицу региона и пригород один человек погиб и десять получили ранения. Из них семь «уже дома, находятся на амбулаторном лечении». «Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто еще находится в больнице». В этих муниципалитетах было повреждено 75 жилых и промышленных построек, квартир и около 40 автомобилей.

«Уже начали закрывать периметр. Вчера пленкой, а сегодня замеры, изготовление и восстановление теплового контура, потому что понимаем, что сделать это нужно максимально быстро. Все, у кого остаются вопросы, администрации города и Белгородского района все, что не успели вчера, зафиксируют, проведем экспертизу и максимально быстро начинаем восстановление»,— заявил Вячеслав Гладков.

По его данным, в Краснояружском районе после ночного обстрела два человека были ранены, а повреждены восемь жилых и нежилых помещений, два автомобиля. Но подомовой обход еще продолжается.

Андрей Цветков