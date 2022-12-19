Главные анонсы 19 декабря

В Минске президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В Госдуме пройдет заседание парламентского собрания Союза РФ и Белоруссии. На заседании планируется рассмотреть бюджет Союзного государства на следующий год.

Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу защиты лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука по делу о дискредитации вооруженных сил РФ.

В Молдавии вступает в действие решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о приостановке вещания шести оппозиционных и русскоязычных телеканалов: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, RTR Moldova и NTV Moldova.

В Вашингтоне президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Эквадора Гильермо Лассо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится на единственный авианосец ВМС страны «Шарль-де-Голль» у берегов Египта, чтобы лично поздравить французских военных с наступающим Рождеством.

Главные событий предстоящей недели — в анонсах «Ъ».