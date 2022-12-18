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Бомбардиры

ИгрокГолыПен.Мин./гИгры
1. Килиан Мбаппе (Франция)8274,637
2. Лионель Месси (Аргентина)7498,577
3. Оливье Жиру (Франция)401066
4. Хулиан Альварес (Аргентина)40116,57
5. Маркус Рашфорд (Англия)3045,675
6. Гонсалу Рамуш (Португалия)3050,674
7. Альваро Мората (Испания)30614
8. Букайо Сака (Англия)3097,334
9. Ришарлисон (Бразилия)30108,674
10. Коди Гакпо (Нидерланды)30151,335
11. Эннер Валенсия (Коста-Рика)3185,673
  • Газета «Коммерсантъ» №235/П от 19.12.2022, стр. 12

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