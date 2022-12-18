Бомбардиры

|Игрок
|Голы
|Пен.
|Мин./г
|Игры
|1. Килиан Мбаппе (Франция)
|8
|2
|74,63
|7
|2. Лионель Месси (Аргентина)
|7
|4
|98,57
|7
|3. Оливье Жиру (Франция)
|4
|0
|106
|6
|4. Хулиан Альварес (Аргентина)
|4
|0
|116,5
|7
|5. Маркус Рашфорд (Англия)
|3
|0
|45,67
|5
|6. Гонсалу Рамуш (Португалия)
|3
|0
|50,67
|4
|7. Альваро Мората (Испания)
|3
|0
|61
|4
|8. Букайо Сака (Англия)
|3
|0
|97,33
|4
|9. Ришарлисон (Бразилия)
|3
|0
|108,67
|4
|10. Коди Гакпо (Нидерланды)
|3
|0
|151,33
|5
|11. Эннер Валенсия (Коста-Рика)
|3
|1
|85,67
|3