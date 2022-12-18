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Путин: в России происходят перемены в лучшую сторону

Большие перемены, происходящие как в России, так и во всем мире, происходят в лучшую сторону, считает президент РФ Владимир Путин. «Открытость наших намерений», по мнению политика, сделает мир более справедливым и эгалитарным.

«Надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым — таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит»,— рассказал Владимир Путин в видеообращении к участникам Российского движения детей и молодежи.

Он также пожелал членам организации «никому не подражать», отстаивать свою правоту и «создавать свое».

После ввода российских войск на Украину президент РФ регулярно выступает с речами, посвященными глобальному политическому переустройству. В июле Владимир Путин заявил, что в мировой истории началась «новая эпоха», пришедшая на смену западно ориентированному порядку вещей.

Андрей Сапожников

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