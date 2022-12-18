184 бригады энергетиков приведены в готовность для устранения последствий непогоды в Удмуртии

В Удмуртии из-за предстоящих снегопадов и усиления ветра в режим повышенной готовности приведены 184 бригады энергетиков. В их распоряжении находится 238 единиц техники, в том числе высокопроходимой. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго» .

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. За работой энергообъектов ведется особый контроль.

Также в распоряжении филиала находится 116 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,6 МВт. В случае необходимости их задействуют для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Напомним, в ближайшие сутки в Удмуртии ожидается ледяной дождь, снегопады и усиление ветра, а также заносы и гололедица. На трех трассах региона введено временное ограничение движения для грузовиков и маршрутного транспорта. Дорожные службы республики работают в усиленном режиме.