Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что у нее нет надежды на скорое прекращение огня в военном конфликте России и Украины. Она считает, что если конфликт и будет остановлен, то не на условиях России.

Глава МИД Германии полагает, что прекращения огня на условиях России не сделает лучше жизнь украинского народа. «Все, что нужно сделать президенту России,— это отдать приказ своим войскам уйти. Однако, к сожалению, существуют какие угодно признаки, но только не это»,— сказала госпожа Бербок в интервью Bild am Sonntag.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны, запрещающее вести переговоры с Россией, пока ее президент — Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что переговоры с Украиной невозможны, поскольку они отрицаются украинской стороной. Он заявил, что для возобновления диалога Украина должна отменить закон об отказе от переговоров и проявить «политическую волю». По словам господина Пескова, Украина должна показать готовность к обсуждению требований российской стороны, «которые хорошо известны».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина