В уборке снега в Москве задействовали почти 119 тыс. работников

К уборке снега в Москве привлекли дополнительные силы, задействованы почти 119 тыс. работников и свыше 12,5 тыс. единиц различной техники. Работы по уборке снега идут круглосуточно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По словам господина Бирюкова, прирост свежевыпавшего снега за ночь на сегодня, 18 декабря, составил в отдельных районах города до 20 см. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой.

Под особый контроль коммунальные службы взяли очистку тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и соцсферы.

Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме, заявил заммэра столицы.

Ранее московские власти рекомендовали водителям не пользоваться во время снегопада личными автомобилями и пересесть на общественный транспорт. В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков.

Дарья Эрозбек