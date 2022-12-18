Дорогие рестораны Москвы сообщили о почти полной брони в новогоднюю ночь

В нынешнем году жители Москвы активнее бронируют столики в ресторанах на новогоднюю ночь, сообщили РБК основатель агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева, а также владельцы ресторанов. По данным госпожи Тюменевой, в ресторанах премиум-класса столики на новогоднюю ночь были заполнены почти на 100% уже в середине декабря, другие — на 70–90%.

Основатель холдинга «Рестораны Раппопорта» Александр Раппопорт сообщил, что в двух ресторанах группы, которые будут работать в новогоднюю ночь,— «Dr. Живаго» и Beluga — места были забронированы почти на 100% еще в начале декабря.

Совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук заявил, что в его ресторанах, которые будут работать в новогоднюю ночь, забронировали уже 80% столиков. В ресторане Ruski «места почти распроданы», а в Birds забронировали 90% мест. В премиальном ресторане в Москва-Сити Sixty на новогоднюю ночь забронировали 80% мест, а в караоке-баре City Voice — 65–70%.

В ресторане с двумя звездами Michelin — Twins Garden — забронировали почти 100% столиков на Новый год. В ресторане Savva с одной звездой Michelin на новогоднюю ночь забронировали 80% мест.

Как рассказала Мария Тюменева из «Аппетитного маркетинга, некоторые дорогие рестораны в нынешнем году снизили цены билетов на новогодние программы. По ее данным, «Рестораны Раппопорта» снизили цену на программу в новогоднюю ночь на 10 тыс. руб.

Чем заманивают покупателей под Новый год — в материале «Спрос немного припозднился».

Анастасия Ларина