В Киеве полностью восстановлена система теплоснабжения

В Киеве после последних обстрелов полностью возобновилась работа системы теплоснабжения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кличко

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Виталий Кличко

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

«Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме»,— написал господин Кличко в своем Telegram.

Он добавил, что в течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплоснабжением.

Последний обстрел украинской столицы со стороны России произошел 17 декабря. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что полное восстановление поврежденных объектов украинской инфраструктуры за короткий срок невозможно.

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Дарья Эрозбек